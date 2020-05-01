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Можно ли кормить собак сыромороженым кормом? - комментарий эксперта

Зоосфера » Собаки

Специалисты провели исследование и выяснили, что сыромороженные корма опасны для собак. Это связано с тем, что в них содержится большое количество микроорганизмов, которые очень устойчивы к антибактериальным препаратам. О том, можно ли кормить собак сыроморожеными кормами, рассказал президент региональной общественной организации "Кинология XXI век" Константин Германович Карапетьянц.

"У нас половина населения Земли есть сыромороженные продукты. Большая часть готовых кормов, которые производятся для собак, производятся на основании сыромороженной продукции (а не свежеубойной или свежеприготовленной). Все это производится из сырья, которое было заморожено, которое, скорее всего, превысило сроки хранения с точки зрения заморозки.

Корм для животных готовится из тех продуктов, которые не предназначены для употребления человеком. Мне кажется, что все что сейчас говорят о бактериях, бациллах и остальном, это навеяно сегодняшней ситуацией с пандемией.

Собака более устойчива ко всем эти бактериям, потому что она ближе к природе. Стоит отметить, что собаки сегодня нас защищают от инфекционных заболеваний. У человека, который общается с животным, более сильный иммунитет. Это уже давно доказано", — заключил эксперт.

Темы уход за собаками домашние питомцы домашние животные константин германович карапетьянц
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