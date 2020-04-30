Сыромороженые корма опасны для собак

Специалисты провели исследование и выяснили, что сыромороженные корма опасны для собак. Это связано с тем, что в них содержится большое количество микроорганизмов, которые очень устойчивы к антибактериальным препаратам.

Сами владельцы собак считают, что сыромороженые корма полезны для собак.

Почему такое питание является вредным?

Ученые выяснили, что употребление сыромороженых кормов негативно отражается на здоровье питомцев. Этот вид кормов может способствовать передаче людям бактерий, которые устойчивы к антибиотикам. Такие бактерии нередко приводят к очень серьезным заболеваниям.

Специалисты считают, что такой корм можно давать собакам только после термической обработки.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов заявил, что нужно запретить содержать собак бойцовских пород в городских квартирах. По его словам, их надо разрешить заводить только при наличии приусадебного участка, где животное можно выгуливать.