Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Японские специалисты нашли ген, который отвечает за забывчивость
В Подмосковье направят 176 млн рублей на работу с бездомными животными
Путин: безопасность мира под угрозой без договора о сокращении СНВ
Врачи составили список продуктов, которые помогут избавиться от храпа
В Госдуме намерены разработать программу развития пассажирской авиации
В Оренбургской области зафиксированы случаи заболевания корью
Астрономы предложили новый способ поиска жизни на других планетах
Источник Правда.Ру

В Подмосковье направят 176 млн рублей на работу с бездомными животными

Зоосфера

Депутаты Мособлдумы одобрили законопроект, согласно которому на мероприятия по работе с безнадзорными животными, будет выделено более 176 млн рублей.

Работа будет проводиться во всех муниципалитетах. Планируется поиск организаций, которые будут отлавливать бездомных животных, вакцинировать и стерилизовать.

На проведение данных мероприятий в следующем году будет выделено 176,792 тыс.рублей. 

Ранее "Правда.Ру" писала о мировом опыте решения проблемы бездомных животных.

московская оласть бездомные животные
Актуальная аналитика
Первая помощь
Как избавиться от синяка в домашних условиях
Общество
Елка Победы. Хоровод у Вечного огня
Декабрь
20 декабря: Главный праздник спецслужб России, Железный Феликс и "Тополь-М"
Последние материалы
В городе Шахты Ростовской области 25 человек отравились роллами
В Иране не могут определить причину смога, накрывающего города
Японские специалисты нашли ген, который отвечает за забывчивость
В Подмосковье направят 176 млн рублей на работу с бездомными животными
Путин: безопасность мира под угрозой без договора о сокращении СНВ
Врачи составили список продуктов, которые помогут избавиться от храпа
В Госдуме намерены разработать программу развития пассажирской авиации
В Оренбургской области зафиксированы случаи заболевания корью
Как избавиться от синяка в домашних условиях
Астрономы предложили новый способ поиска жизни на других планетах
Популярное
Шоу-бизнес
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Единая Россия
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Общество
Зять Ельцина раскрыл, кто помог Путину стать президентом
Шоу-бизнес
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Василий Амирджанов Елка Победы. Хоровод у Вечного огня Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко Любовь Степушова Испания симпатизирует "тихому" нацисту Зозуле Любовь Степушова
Комментарии
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Путин предложил журналистам больше узнать про бизнес "дочерей"
СМИ сообщают о перестрелке у здания ФСБ в Москве
Меркель: Германия не будет вводить контрсанкции по "Северному потоку-2"
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
В Китае хотят создать "искусственное солнце"
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Путин: идеология России должна быть деполитизирована
Кому доверить ведение бухгалтерского учета?
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Путин рассказал о роли Ленина в истории России
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Оптимальный возраст для рождения первенца - до 35 лет
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
НАТО приступает к срочной подготовке украинской армии к боям в городах
В Индии загрязнение окружающей среды убивает миллионы людей
"Учитель года" научил старшеклассников лицемерию
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ