Депутаты Мособлдумы одобрили законопроект, согласно которому на мероприятия по работе с безнадзорными животными, будет выделено более 176 млн рублей.
Работа будет проводиться во всех муниципалитетах. Планируется поиск организаций, которые будут отлавливать бездомных животных, вакцинировать и стерилизовать.
На проведение данных мероприятий в следующем году будет выделено 176,792 тыс.рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о мировом опыте решения проблемы бездомных животных.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.