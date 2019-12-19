В Подмосковье направят 176 млн рублей на работу с бездомными животными

Депутаты Мособлдумы одобрили законопроект, согласно которому на мероприятия по работе с безнадзорными животными, будет выделено более 176 млн рублей.

Работа будет проводиться во всех муниципалитетах. Планируется поиск организаций, которые будут отлавливать бездомных животных, вакцинировать и стерилизовать.

На проведение данных мероприятий в следующем году будет выделено 176,792 тыс.рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о мировом опыте решения проблемы бездомных животных.