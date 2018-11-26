США перебросили военный самолет к Керченскому проливу

Об этом сообщают украинские СМИ. В сообщении говорится, что самолёт американской радиоэлектронной разведки вылетел из авиабазы в Греции утром по московскому времени. Вашингтон якобы решил увеличить своё военное присутствие неподалёку от Керченского проливаиз-за обострившихся отношений России и Украины и отправил Boeing RC-135V в акваторию Чёрного моря.

Напомним, сегодня в 17:00 по Москве пройдёт эктренное заседание Верховной Рады: депутаты обсудят, следовать ли в сложившейся ситуации предложению президента Украины и ввести в стране военное положение. Если указ будет принят, ЦИК Украины может на неопределённый срок отменить выборы президента Украины, которые были запланированы на начало 2019 года. Специалистами высказываются предположения, что морская провокация Украины именно отмену президентских выборов и преследует как цель.

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