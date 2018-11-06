Дежа-вю на выборах в США. Как проголосует "скрытый избиратель"?

Выборы в конгресс США 6 ноября обещают побить рекорды по явке и преподнести сюрпризы. Что они определяют для России?

На этих выборах будет переизбрана палата представителей и часть сената (25 мест).

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, подавляющее число аналитиков прогнозирует, что демократам удастся получить контроль над палатой представителей конгресса. Но есть, так называемые, "скрытые поклонники" Трампа, которые при опросах говорят, что будут голосовать за демократов, а голосуют за республиканцев, отметил эксперт.

Это люди, которым стыдно признаться в любви к Трампу из-за противоположного мейнстрима, но именно эти избиратели обеспечили Трампу победу в 2016 году.

По словам Константина Блохина, если демократы "возьмут" палату представителей, то Трампу придется отбиваться от тех, кто хочет "Кремлингейта", согласовывать с ними свои решения. "Враждебная к Трампу нижняя палата может начать импичмент, это в ее полномочиях, но закончить его вряд ли сможет", — заметил политолог. Потому что одобряет импичмент сенат, а там, судя по опросам, республиканцы усилят позиции на три места.

По мнению эксперта, импичмента не будет, так как для него нет фактуры на наличие связей Трампа с Россией, и американские граждане, в случае сохранения темы в повестке дня, "разуверятся в эффективности политических институтов страны". "Трампа давно бы убрали, но в американских элитах нет консенсуса на этот счет", — сказал Константин Блохин.

На отношения с Россией эти выборы не скажутся, уверен политолог, так как обе партии настроены антироссийски. "Русофобия только усиливается, на смену Джону Маккейну приходит новое поколения ястребов. Они более целеустремленны, радикальны, идейны, они сформировались в 90-е годы и не пуганы войной. Для них есть две главные мировые проблемы — Китай и Россия", — сказал политолог.

Как пишет портал Salon, нет уверенности в том что демократы "возьмут" палату представителей. Демократы напуганы большой явкой на досрочном голосовании, что всегда работало на республиканцев. "Как мы можем быть уверены, что нет новых избирателей, которые считают, что его (Трампа) ужасное, ужасное, очень плохое президентство действительно является триумфом, в чем он их убеждает?", — вопрошает Salon.

Американский экономист Пол Кругман в своей колонке в The New York Times делает вывод о том, что независимо от исхода выборов "последствия будут ужасными". Если демократы не смогут "отыграть" палату представителей, "это будет удар по американской демократии", потому что республиканцы оставят за собой контроль над тремя ветвями власти и обеспечат "власть меньшинства". Если же восстановят контроль, то вряд ли Трамп перестанет делать, что захочет под покровительством сената, сказал Пол Кругман.

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