Депутат Рады: силой заберем Кубань, Донбасс и Крым

25 января народный депутат Украины Андрей Билецкий рассказал о том, как необходимо вернуть утраченные территории в эфире телеканала ZIK. По мнению нардепа, Россия выбрала "силовой" путь оккупации Донбасса, поэтому украинским военным необходимо таким же образом "освободить" свои территории от оккупантов.
Билецкий привел в пример кубанские земли, где по его мнению наблюдался "высокий уровень национального украинского сознания". Однако со временем, проводимая политика русификации полностью искоренила проукранские настроения жителей Кубани. Поэтому вопрос о возвращении Крыма и Донбасс нельзя откладывать в долгий ящик, — считает Андрей Билецкий.
Депутат подчеркнул, что людям, которые проживают на оккупированных территориях не интересно возвращение в состав Украины. Это обусловлено тем, что Украина ведет разрушающую политику, которая не вселяет уверенности и надежды на будущее в ее граждан.
"Адекватные люди всегда хотят участвовать в успешных мероприятиях, идти вперед и добиваться чего-то нового. То что мы делаем сегодня — успехом назвать нельзя. Поэтому у украинцев, которые оказались на оккупированных землях, нет особого желания вернуться на родину", — рассказывает Билецкий.
В завершении своего интервью, депутат отметил, что "разбудить" национальное сознание в украинцах можно только при условии, что Украина состоится как "успешный проект".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Генштаб Украины уже подготовил план по проведению военной операции на Донбассе, а также предусмотрел боевые действия с Российской Федерацией.
Позже "Правда.Ру" сообщала об арестах, которые начались в украинской армии после того, как часть солдат отказалась воевать.
Фото: flickr.com
Читайте также:
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
Часть ВСУ отказалась воевать — начались аресты
Лукашенко назвал кризис в Донбассе "недоразумением"
Яков Кедми спрогнозировал захват Украины армией ДНР
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Примечательно, что за сутки, проведенные в космосе, российские космонавты получают в 80 раз больше, нежели их американские коллеги.
Украинскую журналистку Елену Бойко выдворили из России. Почему так произошло и можно ли было что-то сделать? Об этом "Правде.Ру" рассказала председатель Сoюза политических эмигрантов и политических заключенных Украины Лариса Шеслер.
В сельских школах Кемеровской области зафиксированы случаи голодных обмороков у детей. По оценке детского омбудсмена, они носят массовый характер.
Сценарии развития кризиса в Венесуэле могут быть самые разные, почему России вмешиваться не стоит, поясняет специалист по Латинской Америке Борис Мартынов.