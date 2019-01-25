Депутат Рады: силой заберем Кубань, Донбасс и Крым

25 января народный депутат Украины Андрей Билецкий рассказал о том, как необходимо вернуть утраченные территории в эфире телеканала ZIK. По мнению нардепа, Россия выбрала "силовой" путь оккупации Донбасса, поэтому украинским военным необходимо таким же образом "освободить" свои территории от оккупантов.

Билецкий привел в пример кубанские земли, где по его мнению наблюдался "высокий уровень национального украинского сознания". Однако со временем, проводимая политика русификации полностью искоренила проукранские настроения жителей Кубани. Поэтому вопрос о возвращении Крыма и Донбасс нельзя откладывать в долгий ящик, — считает Андрей Билецкий.

Депутат подчеркнул, что людям, которые проживают на оккупированных территориях не интересно возвращение в состав Украины. Это обусловлено тем, что Украина ведет разрушающую политику, которая не вселяет уверенности и надежды на будущее в ее граждан.

"Адекватные люди всегда хотят участвовать в успешных мероприятиях, идти вперед и добиваться чего-то нового. То что мы делаем сегодня — успехом назвать нельзя. Поэтому у украинцев, которые оказались на оккупированных землях, нет особого желания вернуться на родину", — рассказывает Билецкий.

В завершении своего интервью, депутат отметил, что "разбудить" национальное сознание в украинцах можно только при условии, что Украина состоится как "успешный проект".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Генштаб Украины уже подготовил план по проведению военной операции на Донбассе, а также предусмотрел боевые действия с Российской Федерацией.

Позже "Правда.Ру" сообщала об арестах, которые начались в украинской армии после того, как часть солдат отказалась воевать.

Фото: flickr.com

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