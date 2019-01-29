В ЛНР заявили, что армия Украины выдает оружие СССР за новое

Вооруженные силы Украины в войне на Донбассе используют оружие, произведенное еще во времена Советского Союза.
Об этом заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Так, по словам Андрея Марочко, украинская армия воюет против ополченцев ДНР и ЛНР оружием, произведенным еще советскими инженерами. Представитель Народной милиции отметил, что Вооруженные силы Украины несколько модернизировали оружие, но оно, указывает Андрей Марочко, все равно не является новым.
Напомним, что вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался почти пять лет назад, в апреле 2014 года. Тогда, после государственного переворота в стране, Донецкая и Луганская народные республики объявили о своем желании выйти из состава Незалежной. Это и стало причиной открытого вооруженного противостояния на Донбассе, что не закончилось до сих пор.
Официальный Киев же посчитал действия повстанцев продиктованными Российской Федерацией. Позицию украинского правительства, отметим, разделяют Соединенные Штаты Америки и большинство прочих западных государств.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авторитетное западное издание составило список мощнейших армий современной Европы. На первое место эксперты поставили армию Российской Федерации. Украине же в рейтинге самых сильных европейских армий досталась лишь десятая строчка.
Фото: министерство обороны Украины
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