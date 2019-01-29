Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В ЛНР заявили, что армия Украины выдает оружие СССР за новое

Мир » Бывший СССР » Украина

 

В ЛНР заявили, что армия Украины выдает оружие СССР за новое. 398008.jpeg

Вооруженные силы Украины в войне на Донбассе используют оружие, произведенное еще во времена Советского Союза.

Об этом заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Так, по словам Андрея Марочко, украинская армия воюет против ополченцев ДНР и ЛНР оружием, произведенным еще советскими инженерами. Представитель Народной милиции отметил, что Вооруженные силы Украины несколько модернизировали оружие, но оно, указывает Андрей Марочко, все равно не является новым.

Напомним, что вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался почти пять лет назад, в апреле 2014 года. Тогда, после государственного переворота в стране, Донецкая и Луганская народные республики объявили о своем желании выйти из состава Незалежной. Это и стало причиной открытого вооруженного противостояния на Донбассе, что не закончилось до сих пор.

Официальный Киев же посчитал действия повстанцев продиктованными Российской Федерацией. Позицию украинского правительства, отметим, разделяют Соединенные Штаты Америки и большинство прочих западных государств.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авторитетное западное издание составило список мощнейших армий современной Европы. На первое место эксперты поставили армию Российской Федерации. Украине же в рейтинге самых сильных европейских армий досталась лишь десятая строчка.

Фото: министерство обороны Украины

Читайте также:

Из ВСУ массово дезертируют спившиеся военнослужащие

Николай и Аликс: Пока смерть не разлучит нас Николай и Аликс: Пока смерть не разлучит нас

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы ЛНР ВСУ ДНР СССР армия война Россия Донбасс Украина
Обсудить
Актуальная аналитика
Военные новости
США передумали создавать "форт Трамп" в Польше
Недвижимость
Капитальный ремонт в новостройках: нужно ли платить взносы
Новости Украины
Вилкул: "Слава Украине!", олигархам и США
Новости Все >
Российские города выросли почти на 10 этажей с советского времени﻿
В ЛНР заявили, что армия Украины выдает оружие СССР за новое
В российских вузах поддержали идею ограничения числа получающих повышенную стипендию
Минимальная стоимость аренды жилья в Москве составляет 21 тыс. рублей﻿
Defense News: США начали производство ядерных зарядов малой мощности
Порошенко пожелал "холодного мира" с Россией
Китайские ученые решили создать "идеального работника" с помощью генетики
Уволенный после игрового стрима Руслан Горринг улетает в Африку
Грунт, добытый на Луне, имеет земное происхождение
СМИ: командующий войсками США в Южной Америке прилетел в Колумбию
Читательский топ
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Потерявшегося в лесу мальчика спас черный медведь
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
СМИ: сигареты в России будут продавать лишь в одной сети
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"

Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.

СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Металлы
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
США и Канада. Новости и аналитика
Немецкие СМИ рассказали о тяжелейшем поражении Дональда Трампа
Бывший СССР
Великобритания нашла способ разрешить военный конфликт в Донбассе
Военные новости
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"

Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.

СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
В Германии отказались признавать участников блокады Ленинграда героями
Евросоюз
В Германии отказались признавать участников блокады Ленинграда героями
Южная Америка
Германия, Франция и Испания признают Гуаидо президентом Венесуэлы, если Мадуро не проведет выборы
Новости Украины
На Украине заявили о недоверии со стороны Евросоюза
Советское наследие
Евгений Пепеляев: забытый герой советской авиации

4 января 2013 года скончался ветеран Великой Отечественной войны, самый результативный советский ас Корейской войны, непревзойденный в мире по результативности ас реактивной авиации, Герой Советского Союза, полковник в отставке Евгений Георгиевич Пепеляев.

Евгений Пепеляев: забытый герой советской авиации
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
Военные новости
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
Российское наследие
Евдокия Московская: самая счастливая кремлевская жена
Военные новости
Снайперы: неписаные правила Великой Отечественной
Руслан Веснянко Вилкул: "Слава Украине!", олигархам и США Руслан Веснянко Игорь Буккер Сидор Ковпак: хозяин украинского леса Игорь Буккер Любовь Степушова Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина Любовь Степушова
Комментарии
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
В российских вузах поддержали идею ограничения числа получающих повышенную стипендию
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
Рыбная отрасль уничтожается госчиновниками и СМИ
Уволенный после игрового стрима Руслан Горринг улетает в Африку
СМИ: сигареты в России будут продавать лишь в одной сети
СМИ: сигареты в России будут продавать лишь в одной сети
СМИ: сигареты в России будут продавать лишь в одной сети
Грунт, добытый на Луне, имеет земное происхождение
Рыбная отрасль уничтожается госчиновниками и СМИ
Грунт, добытый на Луне, имеет земное происхождение
В Токио рассказали, в каком случае на Курилах появятся базы США
НАТО собирается заполучить в свои ряды все постсоветские республики
В РФ опровергли информацию о направлении в Венесуэлу 400 российских солдат
Экономике Украины спрогнозировали крах из-за русского газа
Экономике Украины спрогнозировали крах из-за русского газа
СМИ: сигареты в России будут продавать лишь в одной сети
Как Евгений Шабаев обвел вокруг пальца агентство Reuters
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
Президентом Украины станет шоумен?
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
История и современность Все >
Скрывающие нас: история появления штор
Скрывающие нас: история появления штор
Бастилия - крепость, ставшая тюрьмой
Бастилия - крепость, ставшая тюрьмой
США передумали создавать "форт Трамп" в Польше
США передумали создавать "форт Трамп" в Польше
Defense News: США начали производство ядерных зарядов малой мощности
Defense News: США начали производство ядерных зарядов малой мощности
Нарушили ли Ту-160 воздушное пространство США
Нарушили ли Ту-160 воздушное пространство США
Отдали бы немецкого антифашиста Гитлеру?
Отдали бы немецкого антифашиста Гитлеру?
СМИ: США тратят на оборону "всего лишь" в 3,5 раза больше России
СМИ: США тратят на оборону "всего лишь" в 3,5 раза больше России
Почему осаду Порт-Артура называли "трагедией японского оружия"
Почему осаду Порт-Артура называли "трагедией японского оружия"
Ударная сила: почему Россия не использовала дирижабли как бомбардировщики
Ударная сила: почему Россия не использовала дирижабли как бомбардировщики
Замминистра уволили после скандального видео
Замминистра уволили после скандального видео
Мощность "Сармата" измерили в миллионах погибших
Мощность "Сармата" измерили в миллионах погибших
Женское Все >
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Куриные яйца могут стать лекарством от рака
Куриные яйца могут стать лекарством от рака
Домашняя работа отрицательно сказывается на психике женщин
Домашняя работа отрицательно сказывается на психике женщин
Пенсионерка попробовала заработать через интернет
Пенсионерка попробовала заработать через интернет
Бузова выбрала необычные серьги
Бузова выбрала необычные серьги
Советы по уходу за собой от Эвелины Хромченко
Советы по уходу за собой от Эвелины Хромченко
Гордон создаст шоу о защите клиентов
Гордон создаст шоу о защите клиентов
Обезболивающие пользуются спросом
Обезболивающие пользуются спросом
Собаки могут "разнюхать" болезни на ранней стадии
Собаки могут "разнюхать" болезни на ранней стадии
Супруги прожили 70 лет в браке и умерли в один день
Супруги прожили 70 лет в браке и умерли в один день
Мужское Все >
Женщинам платят меньше, чем мужчинам
Женщинам платят меньше, чем мужчинам
Кузнечик - замечательная наживка
Кузнечик - замечательная наживка
Три совета для тех, кто решил обратиться к дизайнеру интерьера
Три совета для тех, кто решил обратиться к дизайнеру интерьера
Как украсить подоконник: пять вариантов идей
Как украсить подоконник: пять вариантов идей
Основные тренды в дизайне интерьеров 2019
Основные тренды в дизайне интерьеров 2019
Восемь секретов легкого переезда
Восемь секретов легкого переезда
Неудачные дизайнерские решения в интерьере
Неудачные дизайнерские решения в интерьере
Как нужно питаться, чтобы набрать массу: 15 актуальных советов
Как нужно питаться, чтобы набрать массу: 15 актуальных советов
Опасные формы: тренировочный комплекс
Опасные формы: тренировочный комплекс
Президентом Украины станет шоумен?
Точка зрения
Президентом Украины станет шоумен?
Москва ждет крылатую ракету из США?
Точка зрения
Москва ждет крылатую ракету из США?
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Точка зрения
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Интересы
Апокалипсис: когда религия становится политикой
Апокалипсис: когда религия становится политикой
Монахи Афона отказались от участия в интронизации главы новой церкви Украины
Монахи Афона отказались от участия в интронизации главы новой церкви Украины
Как содержать декоративных мышей
Как содержать декоративных мышей
Рыбы способны узнать человека в лицо
Рыбы способны узнать человека в лицо
Сделаны друг для друга: человек и собака
Сделаны друг для друга: человек и собака
Декоративные мыши: история создания
Декоративные мыши: история создания
Как приучить щенка не прыгать на людей
Как приучить щенка не прыгать на людей
Лондонская рыба употребляет наркотики
Лондонская рыба употребляет наркотики
Женские манекены измерят уровень радиации вблизи луны
Женские манекены измерят уровень радиации вблизи луны
Синоптики не обещают раннюю весну
Синоптики не обещают раннюю весну
Бузова освоила экстремальный спорт
Бузова освоила экстремальный спорт
Степаненко решилась на пластическую операцию после развода
Кто нарисовал загадочные геоглифы в пустыне Наска
Кто нарисовал загадочные геоглифы в пустыне Наска
Больше остальных россияне покупают обезболивающие лекарства
Больше остальных россияне покупают обезболивающие лекарства
Опоздал на урок - сиди в противогазе
Опоздал на урок - сиди в противогазе
Дальний Восток
Японцы, добиваясь островов, предают императора

Сомнител﻿ьные доводы Японии по поводу Курильских островов в беседе с обозревателем "Правды.Ру" опроверг историк и дипломат Николай Платошкин.

Японцы, добиваясь островов, предают императора
В США протестуют против интервенции в Венесуэле
США и Канада. Новости и аналитика
В США протестуют против интервенции в Венесуэле
Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев
Южная Америка
Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
Дальний Восток
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
Новости Европы
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Южная Америка
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Южная Америка
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Крым, кризис США и Украина были предсказаны в 2012 году
Мир. Новости мира
Крым, кризис США и Украина были предсказаны в 2012 году
"Призрак бродит по Европе..." в желтом жилете
Евросоюз
"Призрак бродит по Европе..." в желтом жилете
Европе не понравится Аахенский договор Берлина и Парижа
Евросоюз
Европе не понравится Аахенский договор Берлина и Парижа
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ