СМИ: Южную Украину присоединят по-крымски после ядерной атаки

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию на Украине и попытался спрогнозировать дальнейшее развитие событий в Незалежной.
Так, российский политик придерживается мнения, что в самое ближайшее время на Ближнем Востоке и Украине может быть использовано тактическое ядерное оружие. Об этом сообщает "Федерал Пресс".
Владимир Жириновский заявляет, что, скорее всего, какое-нибудь государство предоставит украинскому правительству ядерные бомбы, которые они всенепременно взорвут "где-нибудь", а после обвинят в произошедшем Российскую Федерацию.
Это повлечет за собой следующие события, продолжает Жириновский. Образуется совершенно новое государство Северная Украина-Галиция. Столицей ее, утверждает лидер партии ЛДПР, будет являться Львов. Новообразованное государство вступит и с Североатлантический альянс, и в Евросоюз, считает Жириновский. А вся остальная часть, подобно Крыму, отойдет России, резюмирует депутат.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что лидер фракции ЛДПР объявил о переименовании партии. Так, "Либерально-демократическая партия" станет "Легендарной державной партией". Все потому, что "мы действительно легендарная" партия, заявляет Владимир Жириновский.
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