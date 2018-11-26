Многочисленные гранты выделяет посольство США в Украине и Госдепартамент США для "обучения" украинских журналистов. Среди заявленных целей — научить "освещать работу" избирательных комиссий и "сообщать о нарушениях".
Посольство США объявило конкурс среди местных СМИ. Победители конкурса будут освещать избирательный процесс, а также устраивать сопровождающие мероприятия — теле- и радиоэфиры с дебатами, обсуждения кандидатов, онлайн-опросы. На всю программу Вашингтоном выделается 200 тысяч долларов. Посольства планирует поощрять заявки тех СМИ, которые находятся в так называемых регионах "особо восприимчивых к дезинформации" — под этим подразумевается юго-восток Украины, где проживает большое количество русскоговорящих людей.
Политолог Алексей Мартынов считает, что это причина такого внимания этим регионам — их ориентированность на российские СМИ. Также Мартынов называет данные гранты инструментами давления на украинского общество и добавляет, что подобные конкурсы в предверии местных выборов со стороны любой другой страны, кроме США, было бы названо "вмешательством" в дела государства, но когда подобное практикует США, это подаётся как гуманитарная помощь.
Отметим также, что недавно Госдепартамент США выделял 400 тысяч долларов для организации поездки украинских журналистов якобы для знакомства с "методами, стилем и культурой работы" медиа США. Ещё 200 тысяч были направлены на популяризацию американской культуры в Украине.
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