На Украине хотят остановить строительство второй нитки "Турецкого потока"

На 12-13 млрд м3 в год сократится транзит газа через Украину после того, как запустится газопровод "Турецкий поток". Такие опасения высказал глава Совета по вопросам газовой промышленности Леонид Униговский и призвал Украину направить все усилия на то, чтобы не допустить запуста второй нитки газопровода.

Именно она свяжет "Газпром" со странами Южной и Юго-Восточной Европы. От этого объёмы передачи газа через Украину в этом направлении значительно уменьшатся. К примеру, Италия ежегодно получает через Украину 23 млрд м3. Именно итальянскую сторону Униговский предлагает использовать в качестве иностранных партнёров для участия в управлении украинской газотранспортной системой.

Недавно стало известно о завершении строительства подводного участка газопровода, длина которого равняется 900 км. Эта часть "Турецкого потока" проходит от Анапы (компрессорная станция "Русская") до турецкого городка Кыйыкей по дну Чёрного моря.

Напомним, газопровод "Турецкий поток" включает в себя два направления, мощность каждого равна 15,75 млрд кубометров. По первой газ планируется доставлять в Турцию, по второй — на территорию стран Южной и Юго-Восточной Европы. В день строительства длина газопровода увеличивается на 4 км, закончить постройку планируется в декабре следующего года.

Фото: gazprom. ru

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