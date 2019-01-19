Украинские СМИ поймали Порошенко на "газовом ограблении" Украины

Украинский журналист Дмитрий Гнап рассказал общественности о том, что действующее правительство Украины "подарило" крупное газовое месторождение предпринимателю Дмитрию Фуксу.

Об этом работник средств массовой информации Незалежной рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

Дмитрий Фукс, пишет в своем сообщении Дмитрий Гнап, "приближенный" к действующему президенту Украины Петру Порошенко человек. Также, утверждает журналист, Дмитрий Фукс, получивший от официального Киева столь щедрый подарок, является близким другом главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова.

"Мы становимся свидетелями масштабного ограбления страны", — сетует Дмитрий Гнап. Подобное было еще при предыдущем президенте Украины Викторе Януковиче. Но даже он не мог решиться на подобное. А режим Петра Порошенко без зазрения совести активно грабит Украину, резюмирует Гнап.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда Петра Порошенко обвиняют в коррупции. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что на кораблях Военно-морских сил Украины, задержанных Российской Федерацией в Керченском проливе, вместо настоящей брони было установлено обыкновенное кровельное железо. Киев обвинил в этом именно Порошенко — дело в том, что завод, который занимался строительством кораблей, принадлежит ему.

Также "Правда.Ру" писала о том, что украинский журналист считает, будто Крымский полуостров и Донбасс никогда не вернутся на Украину. Дело в том, объясняет он, что этого просто-напросто не захотят местные жители — им в России намного лучше, уверен журналист.

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