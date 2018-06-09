Порошенко клянется поднять украинский флаг над Севастополем

В своем аккаунте в Twitter Петр Порошенко обратился к жителям Севастополя. Он поздравил севастопольцев с Днем города, а также заявил о своей уверенности, что рано или поздно над Севастополем будет поднят украинский флаг. Подходящим к своему сообщению он посчитал тег #КримЦеУкраїна.

В своем сообщение в Twitter Порошенко напомнил, что Севастополь — город-герой, потомок древнего Херсонеса. Также он добавил, что несмотря ни на что Севастополь — украинский город, и он уверен, что над ним будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн.

Многие пользователи Twitter высмеяли сообщение Порошенко, а один даже предложил главе Украины самостоятельно приехать в Крым и спросить местных жителей, украинский ли Севастополь или нет. Пользователь уверен, что севастопольцы объявят Петру Порошенко, что и город, и сам полуостров Крым, "были, есть и будут российскими".

Напомним, что, как и все украинское правительство и многие страны Запада, Порошенко считает полуостров украинской территорией, игнорируя референдум, по итогам которого 95 % жителей Крыма отдали свой голос за присоединение к Российской федерации.

Российское же правительство неоднократно заявляло о легитимности и необратимости проведенного референдума. Также Москва призывала принять во внимание и уважать мнение крымчан, отдавших свой голос на референдуме.

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