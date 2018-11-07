В Киеве готовы "отдать" Севастополь США

Украинская журналистка Янина Соколова, работающая на одном из украинских федеральных телеканалов, поделилась смелой идеей насчет Крымского полуострова.

Так, работница средств массовой информации предложила подарить Крым Соединенным Штатам Америки. "Весь мир", заявила она, считает полуостров украинским, так что Киеву им и распоряжаться. Тогда получится, уверена Янина Соколова, что Российская Федерацию оккупировала территорию США, а не Украины. По мнению смелой украинской журналистки, это отличный план - тогда и Военно-морские силы США с успехом и без проблем разместятся в Севастополе.

Не сомневаются на Украине, что не против такого расклада будут и жители Крымского полуострова. По словам украинских политтехнологов, крымчане "с радостью" проголосуют за вхождение полуострова в состав Соединенных Штатов Америки, лишь услышав о размере американских пенсий.

Напомним, что Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации в 2014 году, по результатам официального референдума среди его жителей. Тогда их абсолютное большинство проголосовало за то, чтобы стать гражданами России. Украина и ряд западных стран во главе с США референдум этот, отметим, не признает.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в списке европейских стран с самыми мощными армиями Россия находится на первом месте, а Украина — лишь на одиннадцатом. Несмотря на это, в Незалежной нашлись желающие оккупировать территорию Российской Федерации. Ранее "Правда.Ру" писала, что с таким смелым предложением выступил один украинский депутат.

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