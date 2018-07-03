Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Патриарх Александрийский призвал покаяться "схизматика" Филарета из УПЦ КП

Мир » Бывший СССР » Украина

Патриарх Александрийский Феодор ІІ выступил с призывом к главе непризнанного в православном мире Киевского патриархата Филарета Денисенко.

Патриарх Александрийский призвал покаяться "схизматика" Филарета из УПЦ КП. 389001.jpeg

В сообщении на сайте Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) говорится, что "если схизматик Денисенко хочет вернуться в лоно церкви, то ему необходимо обращаться туда, откуда он ушел. То, что отпало, должно вернуться туда, откуда отпало. Бог милосерден к тем, кто кается. Так и церковь прощает и принимает в свои материнские объятия всех, кто кается".

Об этом сказал патриарх Феодор в ходе беседы с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой. Они встретились  в ходе посвященных памяти апостола Павла торжеств в греческом городе Верия.

По поводу создания на Украине  "единой поместной автокефальной церкви", о которой говорит президент Петр Порошенко, глава Александрийского патриархата отметил, что современные политики чаще наносят вред церкви, чем ей помогают.

Напомним, зачинщик раскола Филарет в 1997 году был отлучен от Русской церкви и предан анафеме, поскольку "не внял обращенному к нему от лица Матери-Церкви призыву к покаянию и продолжал раскольническую деятельность". С тех пор он неоднократно обращался в Константинополь с просьбой об автокефалии, последнее обращение было в 2016 году, но безрезультатно.

Дело в том, что для любой православной христианской Церкви очень важно быть признанной в сообществе, то есть иметь евхаристическое общение с другими Церквями. Это обеспечивает, как принято считать, Божью благодать. Украине важно иметь поместную (свою) православную Церковь, поскольку она может помочь националистам покончить с "русским миром" под Божьими знаменами. Именно об этом говорил Петр Порошенко, выступая перед депутатами Рады 19 апреля. Президент попросил их поддержать его обращение к Патриарху Константинопольскому Варфоломею, чтобы он дал автокефалию "Православной церкви на Украине".

"Это усилит нашу независимость, удалит рудименты того политического проекта, который называется "русский мир" и который придумали, кстати, иерархи Русской православной церкви. Это уже потом эту опасную ересь взяла на вооружение власть Российской Федерации", - заявил Порошенко. Он добавил, что говорил с патриархом Варфоломеем и тот его "обнадежил".

Читайте по теме:

Чем опасно единение с католиками?

Отец Ярослав (Шипов): Православие на Украине отдаляется от России

Украина объявляет РПЦ войну на уничтожение

 

Пропавших в пещере школьников нашли, но спасут только через несколько месяцев Пропавших в пещере школьников нашли, но спасут только через несколько месяцев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы автокефальная церковь
Обсудить
Актуальная аналитика
Соцсети
Праздновать или вешаться: Украина ждет матча Россия - Хорватия
Криптобиржи
Рынок возрождается: XRP, BCH, EOS, LTC, ADA взлетели
Практика
Осторожно! Начался месяц затмений
Читательский топ
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
Дочка чуть не разрушила семью находкой в папиной машине
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Подборка: либералы, Украина и иноСМИ возмущены победой России
Новости Все >
Эксперт-эколог рассказал о всемирном заговоре против Челябинска
Сергей Аксёнов приказал Крыму смотреть матч Россия-Хорватия
Ученые объяснили, почему на Земле до сих пор сохраняется жизнь
Глава Европарламента предсказал библейское переселение народов
Патриарх Александрийский призвал покаяться "схизматика" Филарета из УПЦ КП
Куда податься: самые дешевые для переезда иностранные города
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной

Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.

"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
Спорт
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
Интересные Новости
Дочка чуть не разрушила семью находкой в папиной машине
Партии
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Политика
Коммунисты хотят провести референдум по пенсиям

Партия КПРФ выступила с инициативой провести в Москве референдум по поводу пенсионной реформы.

Коммунисты хотят провести референдум по пенсиям
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Политика
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Экономика
Поляки требуют от России газ по сниженной цене
Партии
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Новости Грузии
Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.

Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии
За солнце тоже будем платить? В счетах жителей Пермского края появилась строчка с "дождевой водой"
Общество
За солнце тоже будем платить? В счетах жителей Пермского края появилась строчка с "дождевой водой"
Политика
Коммунисты хотят провести референдум по пенсиям
Мир
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Любовь Степушова Праздновать или вешаться: Украина ждет матча Россия - Хорватия Любовь Степушова Василий Амирджанов Путин и Трамп встретятся на узкой дорожке Василий Амирджанов Харун Яхья Выбор Турции требует уважения к себе Харун Яхья
Комментарии
Ученые рассказали, что поможет избежать преждевременной смерти
Ученые объяснили, почему на Земле до сих пор сохраняется жизнь
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Мова пополнилась: нацюцюрник для охвостья
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Выигрыш сборной России расколол оппозицию хуже Крыма
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Выигрыш сборной России расколол оппозицию хуже Крыма
Серебряков рассказал, кто вынудил его на скандальные откровения о России
Выигрыш сборной России расколол оппозицию хуже Крыма
Серебряков рассказал, кто вынудил его на скандальные откровения о России
Выигрыш сборной России расколол оппозицию хуже Крыма
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Выигрыш сборной России расколол оппозицию хуже Крыма
Выигрыш сборной России расколол оппозицию хуже Крыма
Выигрыш сборной России расколол оппозицию хуже Крыма
Новости Мексики
Как Мексика будет "ставить на место" Америку

Впервые в истории Мексики представитель альянса левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор становится президентом, а его коалиция получает большинство в парламенте и половину мест в сенате. AMLO пообещал "поставить Трампа на место". Как он это будет делать?

Как Мексика будет "ставить на место" Америку
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Мир
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией
Евросоюз
Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией
ОЗХО может стать судом Линча
Мир
ОЗХО может стать судом Линча
Как США сами себя изолировали
Мир
Как США сами себя изолировали
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Украина
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Почему Ротшильды финансируют войны?
Европа
Почему Ротшильды финансируют войны?
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Евроколонии США недовольны новыми поборами
Мир
Евроколонии США недовольны новыми поборами
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Бывший СССР
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался