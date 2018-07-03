Патриарх Александрийский призвал покаяться "схизматика" Филарета из УПЦ КП

Патриарх Александрийский Феодор ІІ выступил с призывом к главе непризнанного в православном мире Киевского патриархата Филарета Денисенко.

В сообщении на сайте Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) говорится, что "если схизматик Денисенко хочет вернуться в лоно церкви, то ему необходимо обращаться туда, откуда он ушел. То, что отпало, должно вернуться туда, откуда отпало. Бог милосерден к тем, кто кается. Так и церковь прощает и принимает в свои материнские объятия всех, кто кается".

Об этом сказал патриарх Феодор в ходе беседы с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой. Они встретились в ходе посвященных памяти апостола Павла торжеств в греческом городе Верия.

По поводу создания на Украине "единой поместной автокефальной церкви", о которой говорит президент Петр Порошенко, глава Александрийского патриархата отметил, что современные политики чаще наносят вред церкви, чем ей помогают.

Напомним, зачинщик раскола Филарет в 1997 году был отлучен от Русской церкви и предан анафеме, поскольку "не внял обращенному к нему от лица Матери-Церкви призыву к покаянию и продолжал раскольническую деятельность". С тех пор он неоднократно обращался в Константинополь с просьбой об автокефалии, последнее обращение было в 2016 году, но безрезультатно.

Дело в том, что для любой православной христианской Церкви очень важно быть признанной в сообществе, то есть иметь евхаристическое общение с другими Церквями. Это обеспечивает, как принято считать, Божью благодать. Украине важно иметь поместную (свою) православную Церковь, поскольку она может помочь националистам покончить с "русским миром" под Божьими знаменами. Именно об этом говорил Петр Порошенко, выступая перед депутатами Рады 19 апреля. Президент попросил их поддержать его обращение к Патриарху Константинопольскому Варфоломею, чтобы он дал автокефалию "Православной церкви на Украине".

"Это усилит нашу независимость, удалит рудименты того политического проекта, который называется "русский мир" и который придумали, кстати, иерархи Русской православной церкви. Это уже потом эту опасную ересь взяла на вооружение власть Российской Федерации", - заявил Порошенко. Он добавил, что говорил с патриархом Варфоломеем и тот его "обнадежил".

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