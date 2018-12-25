В Эстонии признали преступлением негативное отношение к государству

25 декабря Парламент Эстонии утвердил поправки в законодательство, которые предусматривают уголовную ответственность за негативное отношение к государству. Согласно пояснительным документам к законопроекту, негативное отношение к Эстонии и ее власти приравнивается к преступлению против суверенитета государства и считается посягательством на его территориальную целостность.
Примечательно, что уголовная ответственность по этой статье может быть применена не только к физическим, но и к юридическим лицам. Основой для возбуждения уголовного дела может стать осуществление разведывательной деятельности в пользу какого-либо государства, а также одобрение и поддержка данной деятельности.
Позже закон будет дополнен тезисами, которые введут уголовную ответственность за распространение, создание и хранение материалов, направленных на развитие негативного отношения к Эстонии.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала новость о новом российском законе, который предусматривает уголовное наказание за вовлечение детей в несогласованные акции.
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