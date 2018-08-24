В Киргизии 3000 учителей оставили без работы, чтобы сделать образование лучше

Около 3000 учителей в Киргизии оказались без работы. Произошло это после того, как были перераспределены учебные часы в классах.

Министр образования и науки Киргизии Гульмира Кудайбердиева, комментируя ситуацию, сослалась на собственный приказ от 5 января 2018 года, на основании которого и были распределены учебные часы. По ее словам, сделано это было для "обеспечения качества образования".

Как подчеркнула министр, в этом и заключается функция ее ведомства — а отнюдь не в обеспечении работой. "По трудоустройству сельских жителей меры должны принимать другие государственные органы и местные власти", — сказала Гульмира Кудайбердиева.

При этом министр, как водится, сослалась на мировой опыт — мол, у школьных учителей не менее 30 часов в неделю. Такая практика имеется в Сингапуре, Южной Корее, Финляндии и многих других странах, привела примеры она.

"А у нас недельную нагрузку одного учителя разделили на несколько учителей. К примеру, в Араванском районе 53 часа по киргизскому языку разделили между 9 учителями. Получалось так, что один учитель приходил в школу на 1-2-3 часа в неделю. Это прямым образом негативно влияет на качество образования", — считает Гульмира Кудайбердиева.

Из трех тысяч ставших безработными учителей примерно 1900 — пенсионеры. Это министр проблемой не сочла, поскольку они получают пенсию. Остальных могут отправить на переобучение или в школы, где не хватает учителей. Можно только предполагать, что для этого разработан план.

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