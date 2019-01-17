Живущая за счет мигрантов Киргизия начала борьбу с русским языком

На сегодняшний день в Киргизии, входившей некогда в состав СССР, государственным языком является киргизский, а официальным, согласно закону — русский. Однако, далеко не все в стране с этим согласны.
Так, киргизский оппозиционный политик Азимбек Бекназаров считает, что сегодняшний день диктует перед Бишкеком необходимость понизить статус русского языка в стране. По словам Бекназарова, представители сразу пяти десятков оппозиционных партий постсоветской республики намерены призвать действующую власть к референдуму по внесению изменений в Конституцию Киргизии.
Напомним, что русский язык в стране является официальным вот уже почти двадцать лет. Но все это время, что примечательно, в Киргизии остро стоит вопрос кардинального снижения его статуса. Так, например, совсем недавно власти Киргизии при поступлении молодых людей в высшие учебные заведения страны решили отдавать предпочтение тем абитуриентам, что владеют киргизским языком. У них будет явное преимущество при поступлении перед теми, кто говорит на этом языке хуже.
Однако, есть в стране и те, кто выступает резко против изменения статуса русского языка в Киргизии. Аргумент у них один — огромное количество граждан страны ездит на заработки в Россию, а "ущемление" русского языка будет вставлять палки в колеса жителям страны, существующей за счет мигрантов. Так, Киргизия — страна номер один в мире по количеству трудовых мигрантов. Она обогнала такие страны, как Республика Тонго, Украина, Молдавия и Таджикистан.
Отметим, что на данный момент в современной Киргизии проживает порядка полумиллиона русскоговорящих граждан. В то время, как общее население постсоветской республики составляет чуть больше 6 миллионов человек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из Азербайджана на родину депортировали сразу несколько граждан Российской Федерации. Как сообщают правоохранительные органы постсоветской республики, те якобы занимались незаконной пропагандой христианства.
Также "Правда.Ру" писала о том, что совсем недавно действующее правительство Венгрии объявило героями тех, кто сражался против армии Советского Союза во времена Великой Отечественной войны.
Фотография взята из социальных сетей.
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