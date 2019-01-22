Европа устала от Украины в ПАСЕ и хочет возврата России

Европа устала от Украины на всех уровнях, даже на парламентском. Поэтому, Россия, скорее всего, скоро получит равные права с другими членами ПАСЕ и вернется туда, считает Владимир Джабаров.

Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) началась с неприятных для Украины решений. Украина имела четырех представителей в регламентном комитете, а теперь ее список будет обнулен. Комитет отвечает за разработку изменений в регламент, которые могли открыть путь к возвращению России в Ассамблею.

Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель Комитета Cовета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, "для ПАСЕ, конечно, очень важно участие России в финансировании организации". К тому же, Россия — ведущая держава на Европейском континенте, без нее Парламентская ассамблея становится "весьма усеченной". По мнению сенатора, то, что украинцев вывели из Комитета по регламенту — "это нам только в плюс, потому что они постоянно создавали негативный фон, провоцировали коллег на ущемление наших прав и возможностей".

"Европа устала от Украины на всех уровнях, даже на парламентском. Поэтому, скорее всего, мы движемся в сторону выполнения условия России о том, чтобы она получила равные права с другими членами ПАСЕ. Я думаю, что это решение направлено не против Украины. Это направлено на нормализацию работы ПАСЕ", — сказал Владимир Джабаров.

Как сообщала "Правда.Ру" в октябре прошлого года России не вернули право голоса в ПАСЕ, отложив голосование по новому регламенту отстранения от участия в заседаниях. Россия, чтобы вернуться в ПАСЕ, требует изменить правило отстранения национальных делегаций от работы. Это сейчас можно сделать не менее чем голосами 30 членов ПАСЕ, присутствующих на голосовании, которые должны представлять как минимум пять национальных делегаций. Поправки Росии предлагали увеличить количество голосов до 54 при том же количестве делегаций.

Нампомним, что Россия была лишена права голосав ПАСЕ после "крымской весны" и восстания на Донбассе. После этого ПАСЕ стала испытовать недостаток в финансировании, так как взнос России в 32 миллиона евро ежегодно— это чувствительно для бюджета организации.

Украина угрожает выйти из ПАСЕ, если туда вернется Россия.

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