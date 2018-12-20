The Guardian: Трамп ошеломил мир решением вывести войска из Сирии

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение вывести войска из Сирийской республики. Глава государства объявил о победе над ИГИЛ*.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Так, Дональд Трамп отдал приказ оперативно вывести все американские группировки войск с территорий Сирии. Отметим, что речь в данном случае идет о двух тысячах военнослужащих.

В своем аккаунте в социальной сети Twitter Дональд Трамп написал, что террористические бандформирования - единственная причина присутствия Соединенных Штатов Америки в Сирии. Теперь, когда боевики повержены, американской армии нечего делать там, подчеркнул Трамп.

Отметим, что заявление Дональда Трампа противоречит данным, которые приводит Министерство обороны США. Так, еще пару месяцев тому назад Пентагон сообщал, что в данный момент на территории Сирии находится порядка 15 тысяч боевиков ИГИЛ*.

Многие эксперты считают, что выход американской армии из Сирии говорит не об окончании войны на территории страны, а об ее эскалации. Так, например, уверены специалисты, что теперь, не боясь Соединенных Штатов Америки, Турция может начать наступление на севере Сирийской республики.

Но для Российской Федерации и Сирии, отмечают эксперты, решение Дональда Трампа вывести войска - новость хорошая. Россия, например, может действовать на территории страны свободнее, не опасаясь случайного столкновения с могущественным противником. А Сирия, уверены эксперты, использует выход американской армии как элемент проправительственной пропаганды.

Средства массовой информации Катара же, что любопытно, считают, что после выхода из Сирии США начнут войну против Ирана.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты Америки в союзе с ИГИЛ*.

ИГИЛ, или Исламское государство - признанная экстремисткой и запрещенная на территории Российской Федерации организация.

Фото: Служба новостей ООН

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