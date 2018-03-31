СБУ заподозрила в шпионаже русскую церковь

СБУ начала расследование в отношении представителей Украинской православной церкви Московского патриархата, Их подозревают в "антиукраинской деятельности", пишет "Вчасно".

Согласно заявлению полковников СБУ, российские спецслужбы якобы используют храмы для "разведывательной операции", а духовенство "поддерживает ополченцев" и участвует в "террористической деятельности".

Также, пишут украинские СМИ, спецслужбы собирают доказательства и опрашивают свидетелей по всей Украине, а также исследуют церковную литературу "на предмет наличия манипулятивных текстов".

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины отменила рассмотрение двух скандальных законов о "религиозной дискриминации", за которые панировалось голосовать сегодня. По словам заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, "Мы не просто трижды, а триста трижды должны подумать до того, как вообще в какие-то вопросы, связанные с религией и Церковью, вмешиваться через законодательные действия. Сегодня мы не должны этого рассматривать и мы этого рассматривать не будем".

Читайте также:

УПЦ: Невидимый фронт необъявленной войны

Киев: светскую хунту дополнит церковная?

Украина хочет сбить РПЦ "кривым крестом"