ЦРУ прогнозирует появление в КНДР ядерных бургеров

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын раздумывает над возможностью допустить в Пхеньян, столицу государства, франшизу одного из американских ресторанов фастфуда. К таким выводам пришли в ЦРУ во время анализа истинных целей северокорейского лидера в преддверии его встречи с президентом Соединенных штатов Дональдом Трампом.

Правда, в докладе ЦРУ не уточняется, о каком именно бренде идет речь.

Ранее Трамп отмечал, что хотел бы обсудить проблему денуклеаризацию Корейского полуострова за гамбургером. Отмечается, что бургеры могут появиться в меню саммита в знак лояльности КНДР к западным инвестициям.

Эксперты ЦРУ считают, что КНДР не собирается проводить денуклеаризацию. А гипотетическое открытие в Пхеньяне сети американской франшизы фаст-фуда — своеобразная уступка, на которую готов пойти Ким Чен Ын. Стоит отметить, что документ появился в распоряжении Дональда Трампа до того, как президент США объявил об отказе от встречи с северокорейским лидером. Подготовка же к саммиту в КНДР продолжается.

В докладе сообщается о возможных условиях, при соблюдении которых американской стороной Ким Чен Ын будет готов пойти на ядерное разоружение своей страны. В частности, например, речь там идет об американских инвестициях в сельское хозяйство Северной Кореи. Возможно, это сделает Ким Чен Ына более лояльным к предложению Запада. Отметим, что Дональд Трамп недавно написал в своем твиттере, что верит в экономическое процветание КНДР, которое рано или поздно должно наступить.

Саммит намечен на 12 июня и должен пройти в Сингапуре. Темой встречи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.

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