В США провозгласили смерть морской авиации России

Американские эксперты пытаются убедить западных читателей, что "авиационная способность российского флота висит на волоске".

mil.ru

По мнению автора The National Interest Роберта Фарли, российский крейсер "Адмирал Кузнецов" находится в плачевном состоянии, а других авианосцев у страны нет.

Фарли пишет, что российские власти обещали к 2025 году ввести в строй шесть авианесущих крейсеров, но так и не начали работу в этом направлении.

По мнению Фарли, России в сложившейся ситуации необходимо начинать строительство авианосца уже сейчас.

Напомним, 23 апреля стало известно, что центр судоремонта «Звездочка» приступил к ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Авианосец вернется в состав ВМФ в 2021 году.

Стоит отметить, что о "ветхости" и "технических проблемах" "Адмирала Кузнецова" на Западе твердят постоянно. Осенью 2016 года, когда "Адмирал Кузнецов" проходил Ла-Манш, направляясь к берегам Сирии, следить за ним были отправлены британские корабли. Среди них был эсминец "Дункан", введенный в эксплуатацию в 2013 году. Спустя два дня корабль был отбуксирован в порт: как сообщили тогда в ведомстве Фэллона, из-за возникших "технических неисправностей". Тогда высказывались предположения, что речь шла о поломке силовой установки эсминца.

Ну а "ветхий" и "дымящий" "Адмирал Кузнецов" провел в походе несколько месяцев - с октября 2016-го по февраль 2017 года, пройдя за это время 18 тысяч морских миль.

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