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В США провозгласили смерть морской авиации России

Мир

Американские эксперты пытаются убедить западных читателей, что "авиационная способность российского флота висит на волоске".

В США провозгласили смерть морской авиации России. 386441.jpeg
mil.ru

По мнению автора  The National Interest Роберта Фарли, российский крейсер "Адмирал Кузнецов"  находится в плачевном состоянии,  а других авианосцев у страны нет. 

Фарли пишет, что российские власти обещали к 2025 году ввести в строй шесть авианесущих крейсеров, но так и не начали работу в этом направлении. 

По мнению Фарли, России в сложившейся ситуации необходимо начинать строительство авианосца уже сейчас.

Напомним, 23 апреля стало известно, что центр судоремонта «Звездочка» приступил к ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Авианосец вернется в состав ВМФ в 2021 году.

Стоит отметить, что о "ветхости" и "технических проблемах" "Адмирала Кузнецова" на Западе твердят постоянно. Осенью 2016 года, когда "Адмирал Кузнецов" проходил Ла-Манш, направляясь к берегам Сирии, следить за ним были отправлены британские корабли. Среди них был эсминец "Дункан", введенный в эксплуатацию в 2013 году. Спустя два дня корабль был отбуксирован в порт: как сообщили тогда в ведомстве Фэллона, из-за возникших "технических неисправностей". Тогда высказывались предположения, что речь шла о поломке силовой установки эсминца.

Ну а "ветхий" и "дымящий" "Адмирал Кузнецов" провел в походе несколько месяцев - с октября 2016-го по февраль 2017 года, пройдя за это время 18 тысяч морских миль.

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Темы сша морская авиация адмирал кузнецов
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