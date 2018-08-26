Трамп не смог нарисовать флаг США в детском саду

Лидер США Дональд Трамп не смог правильно раскрасить американский флаг. Это случилось, когда президент навещал детей в клинике Огайо. Вместе с ребятами он разрисовывал напечатанный на бумаге флаг, пишет The Washington Examiner.

Трампа сопровождал глава министерства здравоохранения и социальных служб Алекс Азар. В Twitter он разместил цикл снимков, на одном из которых видно, президент заштриховал одну из полос флага синим. При этом на символе государства чередуются красные и белые полосы.

Произошедшее вызвало отклик в соцсетях. Граждан возмутил сей факт, кроме того, они вспомнили, что летом сам Трамп корил игроков Национальной футбольной лиги и даже предложил дисквалифицировать их за неуважение к символике государства.

Ранее "Правда.Ру" писала, что по приказу Трампа был перекрашен "Борт №1" в бело-сине-красный цвет. Это вызвало панику среди граждан США, так как в результате получился российский триколор.

Источник фото: REX/Shutterstock

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