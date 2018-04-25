СМИ: Европа решила создать альтернативу американскому F-35

Руководство европейских компании Airbus и Dassault Aviation заключили соглашение по разработке и выпуску европейских истребителей нового поколения.

Планируется, что истребители должны стать конкурентом американских F-35. Производители боевых самолетов Eurofighter и Rafale работают над европейской системой боевых самолетов будущего (FCAS).

Новая разработка заменит существующие самолеты к 2040 году. Также программа предполагает производство беспилотников.

Ожидается, что правительства Франции и Германии должны будут еще изложить свои точные требования к программе. Не исключено участие в проекте британской компании BAE Systems.

Новые истребители должны заменить нынешнее поколение истребителей Eurofighter и Rafale к 2035-2040 году.

В настоящее время F-35 уже состоят на вооружении Великобритании, Нидерландов и Италии.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в российских ВВС Су-57 предположительно заменит истребители МиГ-29 и Су-27, которые поступили на вооружение в 80-х годах. Новый самолет быстрее и почти невидим.

Су-57 производит корпорация "Сухой". Его стоимость - 50 млн долларов, в воздух самолет поднялся в 2010 году. До недавнего времени его мотор был старой модель, известной, как "изделие 117". Недавно было проведено первое успешное испытание нового мотора - "изделия 30".

Новый мотор обеспечивает более быстрый полет, при этом ему не надо использовать форсажную камеру, что сжигает много топлива и делает самолет более видимым на экранах радаров.

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