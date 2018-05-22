Новый фронт: Россия, Европа, Китай против США

Выход США из ядерного соглашения с Ираном кардинально изменил ситуацию в мире.

Теперь Россия, Китай и Европейский Союз по очереди проводят переговоры о пересмотре соглашения с учетом новых обстоятельств.

Все переговоры будут проводиться не позднее, чем на этой неделе. По данным СМИ, новая сделка сохранит требования Ирана такими же, как и предшествующая, но будет содержать больше уступок и гарантий оставшихся сторон.

Эксперты считают такие шаги попыткой заставить Иран соблюдать соглашение, поскольку США усиливают санкции против страны. Уже очевидно, что США пытаются подорвать любые подобные сделки.

Отмечается, что новый курс стороны соглашения предполагает выделение Ирану миллиардов долларов финансовой помощи, чтобы компенсировать действия США.

Соглашение также нацелено на международное сотрудничество для предотвращения применения санкций США на международном уровне, пишет ANTIWAR.COM.

В то время как переговоры продолжаются, широко распространено мнение, что президент Трамп и дальше будет практиковать силовое давление, хотя у него будет несколько вариантов продолжения переговоров до того, как начнутся самые драконовские санкции.

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