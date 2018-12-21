СМИ: курды попросили Францию установить бесполетную зону над севером Сирии

Объединенный отряд арабов и курдов "Сирийские демократические силы" просит французских военных создать бесполетную зону над территорией провинции Дейр-эз-Зор. Курды отмечают, что им придется покинуть провинцию, если турецкие войска начнут полномасштабное развертывание военных действий против курдов в Сирии.

Напомним, что несколькими днями ранее, американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что американские военные выполнили свою главную задачу - победили террористические группировки в Сирии. Поскольку это была единственная миссия американского контингента, Трамп инициировал вывод войск из Сирии. По неподтвержденным данным, вывод войск займет около 100 дней. После решения Трампа, курды заявили что президент США может внести дестабилизацию в сирийский конфликт.

Заявление об установке бесполетной зоны сделал представитель курдов на брифинге во Франции.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала новость о решении Дональда Трампа вывести американских военных с территории Сирии.

Фото: twitter.com/Kurdistan_AR

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