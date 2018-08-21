В Германии назвали условие, при котором Украина сохранит транзит газа

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт на совещании в Берлине поделился мнением, в каком случае Украина сможет обеспечить долгосрочный транзит газа через свою территорию.

Зайберт считает, что Украина может добиться этого благодаря масштабной и полной модернизации своей газотранспортной системы. Сегодняшний день, по его мнению, диктует для Киева эту необходимость.

Высказался Зайберт и по поводу позиции Германии в этом вопросе. По его словам, газ должен проходить через территорию Украины и по завершению строительства "Северного потока-2". Ранее "Правда.Ру" уже писала о новом газопроводе, что призван соединить Россию с Германией.

Не захотел Зайберт говорить о том, что обсудили во время личной встречи президент Российской Федерации Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель. По словам официального представителя, разговор нес доверительный характер. Известно лишь, что канцлер Германии считает, что "Северный поток-2" не должен повлиять на статус Украины как транзитной страны. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из-за встречи с Путиным Меркель прослыла в Европа предательницей.

Также "Правда.Ру" писала о том, что на Украине газовую отрасль России объявили плодом труда украинцев. Там заявили, что, если бы не они, российского газа бы не было.

Фото: REX/Shutterstock

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