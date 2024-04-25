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Литва отрицает атаку БПЛА на Белоруссию

В Литве заявили, что информация об атаке БПЛА на Минск на "99% — дезинформация"

0:48
Мир

Представитель сектора стратегической связи армии Литвы, майор Гинтаутас Цюнис, выразил через портал LRT свое убеждение, что заявления о предполагаемых атаках дронов Литвы на Белоруссию на 99% являются дезинформацией.

В Литве заявили, что информация об атаке БПЛА на Минск на "99% — дезинформация"
Фото: commons.wikimedia.org by Ted is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ранее руководитель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбы республики предотвратили нападение боевых беспилотников на Минск и его окрестности с территории Литвы.

Цюнис подчеркнул, что утверждения о возможной атаке дронов со стороны Литвы на Белоруссию — пустая болтовня, иными словами, абсурд, безумие. Как сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение), майор Цюнис выразил это в своем высказывании.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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