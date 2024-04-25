Представитель сектора стратегической связи армии Литвы, майор Гинтаутас Цюнис, выразил через портал LRT свое убеждение, что заявления о предполагаемых атаках дронов Литвы на Белоруссию на 99% являются дезинформацией.
Ранее руководитель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбы республики предотвратили нападение боевых беспилотников на Минск и его окрестности с территории Литвы.
Цюнис подчеркнул, что утверждения о возможной атаке дронов со стороны Литвы на Белоруссию — пустая болтовня, иными словами, абсурд, безумие. Как сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение), майор Цюнис выразил это в своем высказывании.
Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.