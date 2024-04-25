Литва отрицает атаку БПЛА на Белоруссию

В Литве заявили, что информация об атаке БПЛА на Минск на "99% — дезинформация"

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Представитель сектора стратегической связи армии Литвы, майор Гинтаутас Цюнис, выразил через портал LRT свое убеждение, что заявления о предполагаемых атаках дронов Литвы на Белоруссию на 99% являются дезинформацией.

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Ранее руководитель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбы республики предотвратили нападение боевых беспилотников на Минск и его окрестности с территории Литвы.

Цюнис подчеркнул, что утверждения о возможной атаке дронов со стороны Литвы на Белоруссию — пустая болтовня, иными словами, абсурд, безумие. Как сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение), майор Цюнис выразил это в своем высказывании.