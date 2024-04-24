Макгрегор заявил, что Вашингтон и НАТО выставили себя дураками

Экс-советник Пентагона: США и НАТО выставлены дураками

2:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Соединенные Штаты и НАТО допускают ошибку, принимая решение продолжить выделение средств для поддержки Украины, утверждает бывший консультант Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсетях.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

Он написал, что "Вашингтон и НАТО выставили себя дураками".

По мнению полковника, западным союзникам Киева следует прекратить выделение пакетов дополнительной военной помощи Украине, так как, по его мнению, страна фактически проигрывает в конфликте. Он заключил, что Украина находится в разрушенном состоянии. Он склонен думать, что что бы ни вышло в результате, вероятно, возникнет демилитаризованная территория.

В среду Джо Байден подписал закон о поддержке зарубежных союзников, включая Украину, которая получила 61 миллиард долларов для продолжения противодействия России. Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начнется немедленно, чтобы компенсировать упущенное время.

Ранее глава Министерства обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские военные потеряли около 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что в данный момент российские подразделения имеют инициативу на всем фронте боевых действий и продолжают выталкивать противника. Шойгу подчеркнул, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в Донецкой Народной Республике, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

Президент Владимир Путин отмечал, что демилитаризованная зона на Украине должна быть организована так, чтобы гарантировать безопасность российских городов. В свою очередь, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев говорил о необходимости создания такой зоны и отмечал, что с учетом новых поставок дальнобойного вооружения она должна пролегать по границам Львова, становясь новыми безопасными границами соседней страны.