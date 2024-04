Макгрегор заявил, что Вашингтон и НАТО выставили себя дураками

Соединенные Штаты и НАТО допускают ошибку, принимая решение продолжить выделение средств для поддержки Украины, утверждает бывший консультант Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсетях.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States