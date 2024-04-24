В США заявили, что Украина останется без поддержки

Politico: Украина может остаться без поддержки США до президентских выборов

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Украина рискует лишиться дальнейшей финансовой поддержки от Соединенных Штатов до ноября, когда состоятся выборы американского президента. Об этом сообщила газета Politico, сославшись на источник в штабе одного из американских сенаторов.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Собеседник издания выразил сомнения относительно возможности украинцев получить дополнительное финансирование от Конгресса США до ноября. Он также признал, что, скорее всего, Киеву потребуется поддержка Вашингтона и в дальнейшем.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме надеются на то, что выделенных Конгрессом США средств в размере 61 миллиарда долларов для Украины хватит на весь 2024 год.