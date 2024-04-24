В США заявили, что Украина останется без поддержки

Украина рискует лишиться дальнейшей финансовой поддержки от Соединенных Штатов до ноября, когда состоятся выборы американского президента. Об этом сообщила газета Politico, сославшись на источник в штабе одного из американских сенаторов.
Собеседник издания выразил сомнения относительно возможности украинцев получить дополнительное финансирование от Конгресса США до ноября. Он также признал, что, скорее всего, Киеву потребуется поддержка Вашингтона и в дальнейшем.
Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме надеются на то, что выделенных Конгрессом США средств в размере 61 миллиарда долларов для Украины хватит на весь 2024 год.
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