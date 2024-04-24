На Британское судно совершено нападение у берегов Джибути

ВМС Британии сообщает о нападении на судно у берегов Джибути в Аденском заливе

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Управление морскими коммерческими операциями Великобритании (UKMTO) при кораблях Великобритании опубликовало в социальных сетях сообщение, в котором озвучило информацию о нападении на судно в 72 морских милях (133,3 км) от порта Джибути в заливе Аден.

Фото: fna.ir by Masoud Nazari is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

UKMTO получило уведомление об инциденте в 72 милях к востоку-юго-востоку от порта Джибути. На данный момент ведется расследование. Об этом говорится в сообщении управления.

Действия в данной ситуации квалифицированы как нападение.

Управление UKMTO порекомендовало судам проходить через этот участок океана осторожно, а также докладывать о любой подозрительной деятельности.