Почему Швейцария разблокировала активы россиян

Швейцария приняла решение о разблокировке замороженных российских активов на сумму более 318 миллионов долларов, объявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в интервью URA. RU.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported