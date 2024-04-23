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Почему Швейцария разблокировала активы россиян

Депутат Госдумы Кирьянов: Швейцария пошла против США

Мир

Швейцария приняла решение о разблокировке замороженных российских активов на сумму более 318 миллионов долларов, объявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в интервью URA. RU.

Депутат Госдумы Кирьянов: Швейцария пошла против США
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это действие вызывает внимание в контексте последних решений США по передаче российских активов Украине. Кирьянов отметил, что такой шаг со стороны Швейцарии, известной своим нейтралитетом, говорит о ее стремлении сохранить неприкосновенность и репутацию финансового центра мира.

Это решение, согласно Кирьянову, свидетельствует о том, что Швейцария не желает участвовать в незаконных действиях других стран и предпочитает придерживаться законных процедур.

Разблокировка активов позволит свободно распоряжаться ими, устранив ограничения для конкретных лиц и компаний. Парламентарий подчеркнул, что в данной ситуации политический контекст играет более значимую роль, чем сами блокированные активы.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин приветствовал адекватность позиции Швейцарии, отметив, что она гарантирует неприкосновенность частной российской собственности и не будет допускать ее использования в политических целях.

Парламентарии также обсудили возможные последствия этого шага для других европейских стран. Кирьянов подчеркнул, что Европа не желает терять деньги из-за политически мотивированных решений США и стремится сохранить свою экономическую стабильность и репутацию финансового центра.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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