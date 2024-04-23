Швейцария приняла решение о разблокировке замороженных российских активов на сумму более 318 миллионов долларов, объявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в интервью URA. RU.
Это действие вызывает внимание в контексте последних решений США по передаче российских активов Украине. Кирьянов отметил, что такой шаг со стороны Швейцарии, известной своим нейтралитетом, говорит о ее стремлении сохранить неприкосновенность и репутацию финансового центра мира.
Это решение, согласно Кирьянову, свидетельствует о том, что Швейцария не желает участвовать в незаконных действиях других стран и предпочитает придерживаться законных процедур.
Разблокировка активов позволит свободно распоряжаться ими, устранив ограничения для конкретных лиц и компаний. Парламентарий подчеркнул, что в данной ситуации политический контекст играет более значимую роль, чем сами блокированные активы.
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин приветствовал адекватность позиции Швейцарии, отметив, что она гарантирует неприкосновенность частной российской собственности и не будет допускать ее использования в политических целях.
Парламентарии также обсудили возможные последствия этого шага для других европейских стран. Кирьянов подчеркнул, что Европа не желает терять деньги из-за политически мотивированных решений США и стремится сохранить свою экономическую стабильность и репутацию финансового центра.
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