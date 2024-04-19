Премьер Польши Дональд Туск заявил о задержании гражданина Белоруссии, подозреваемого в нападении на бывшего члена ФБК*

В Польше заявили о задержании гражданина Белоруссии по делу о нападении на Волкова*

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Премьер Польши Дональд Туск объявил в соцсетях о аресте гражданина Белоруссии, который подозревается в том, что он заказал двум полякам убийство бывшего главы "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова*.

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Ранее президент Литвы Гитанас Науседа и ЦСУ полиции Польши сообщили о задержании двух польских граждан, подозреваемых в нападении на Волкова.

Туск написал на платформе Х, что задержан белорус, работающий на российских граждан, заказавших двум полякам убийство союзника Навального. Нападавшие также находятся под стражей. По информации Туска, подозреваемые в нападении связаны с группировками фанатов ультрас. Литовское издание Delfi со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что неизвестный с молотком напал на Волкова* у его дома в Вильнюсе. Были опубликованы фотографии, на которых видно синяки у Волкова* под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Сам Волков* сообщил, что вернулся домой из больницы с переломом руки через несколько часов после инцидента.

* — Экстремистская организация, запрещена в России.

** — Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.