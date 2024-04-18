Заместитель генсека НАТО: на момент саммита в Вашингтоне нет условий для приглашения Украины

В НАТО заявили, что для вступления Украины в альянс нет возможности

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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ отметил, что на предстоящем саммите в Вашингтоне в июле этого года, возможно, не будет возможности рассмотрения вопроса о присоединении Украины к альянсу.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

В ответ на запрос украинского журналиста на форуме по безопасности и обороне в Вашингтоне он выразил мнение о том, что приглашение Украины в НАТО вряд ли станет актуальным к моменту предстоящего саммита.