Заместитель генсека НАТО: на момент саммита в Вашингтоне нет условий для приглашения Украины

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ отметил, что на предстоящем саммите в Вашингтоне в июле этого года, возможно, не будет возможности рассмотрения вопроса о присоединении Украины к альянсу.
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В ответ на запрос украинского журналиста на форуме по безопасности и обороне в Вашингтоне он выразил мнение о том, что приглашение Украины в НАТО вряд ли станет актуальным к моменту предстоящего саммита.