Администрация США не располагает данными о состоянии здоровья заложников, удерживаемых в секторе Газа

Кирби: У нас нет информации о состоянии здоровья заложников ХАМАС

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Администрация США не имеет информации о состоянии здоровья заложников, удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, было заявлено представителем Белого дома, Джоном Кирби.

Фото: defense.gov by DoD photo by Glenn Fawcett is licensed under Public domain

Он отметил, что нет возможности узнать о здоровье заложников в каждом отдельном случае. Кирби заявил журналистам, что американцы стремятся вернуть всех заложников домой, независимо от их состояния. Он также подчеркнул, что предложение ХАМАС о обмене заложниками "остается в силе" и призвал движение принять его как можно скорее.