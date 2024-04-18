Администрация США не располагает данными о состоянии здоровья заложников, удерживаемых в секторе Газа

Администрация США не имеет информации о состоянии здоровья заложников, удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, было заявлено представителем Белого дома, Джоном Кирби.
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Он отметил, что нет возможности узнать о здоровье заложников в каждом отдельном случае. Кирби заявил журналистам, что американцы стремятся вернуть всех заложников домой, независимо от их состояния. Он также подчеркнул, что предложение ХАМАС о обмене заложниками "остается в силе" и призвал движение принять его как можно скорее.