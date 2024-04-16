"Вы будете получать информацию из-за кулис и эксклюзивный контент": Такер Карлсон опубликовал первые сообщения в своем Telegram-канале

Такер Карлсон создал свой Telegram-канал

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Американский журналист Такер Карлсон создал свой Telegram-канал и опубликовал там первые сообщения.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Добро пожаловать на совершенно новый Telegram-канал TCN, где вы будете получать все последние обновления, информацию из-за кулис и эксклюзивный контент от Такера Карлсона", - сообщается в первом посте журналиста.

Напомним, интервью президента России Владимира Путина американскому обозревателю Такеру Карлсону прошло 6 февраля 2024 года. Премьера состоялась 8 февраля 2024. Оно стало первым интервью, которое российский президент дал западному журналисту с начала специальной военной операции на Украине.