"Вы будете получать информацию из-за кулис и эксклюзивный контент": Такер Карлсон опубликовал первые сообщения в своем Telegram-канале

Американский журналист Такер Карлсон создал свой Telegram-канал и опубликовал там первые сообщения.
"Добро пожаловать на совершенно новый Telegram-канал TCN, где вы будете получать все последние обновления, информацию из-за кулис и эксклюзивный контент от Такера Карлсона", - сообщается в первом посте журналиста.
Напомним, интервью президента России Владимира Путина американскому обозревателю Такеру Карлсону прошло 6 февраля 2024 года. Премьера состоялась 8 февраля 2024. Оно стало первым интервью, которое российский президент дал западному журналисту с начала специальной военной операции на Украине.
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