Владимир Зеленский в интервью PBS заявил, что Запад не желает проигрыша России в конфликте

Зеленский: Запад боится проигрыша России

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Во время интервью телеканалу PBS Владимир Зеленский отметил, что на Западе существует опасение перед проигрышем России в украинском конфликте. В своих высказываниях он подчеркнул, что страны Запада опасаются возможных последствий, если Россия допустит поражение.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Согласно его словам, возможны различные угрозы, такие как миграционный кризис, нарастание Китая и другие негативные последствия.

В связи с началом специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин объявил о целях операции, отметив, что она направлена на защиту людей, которые страдают от действий киевского режима в течение восьми лет. Путин также подчеркнул, что Россия вынуждена была принять этот шаг из-за отсутствия других возможностей в связи с созданными угрозами в области безопасности.

Президент отметил, что в течение 30 лет Россия пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, однако сталкивалась либо с обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа со стороны альянса. Путин также подчеркнул, что НАТО продолжает неуклонно расширяться и приближаться к границам России, игнорируя протесты со стороны Москвы.