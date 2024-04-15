Гендиректор МАГАТЭ поделился планами по посещению России и Украины

Рафаэль Гросси собирается посетить Россию и Украину

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РИА Новости: Генеральный директор МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, анонсировал свое намерение посетить Россию и Украину в ближайшее время.

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Ему был задан вопрос о возможном посещении Украины в ближайшей перспективе.

В ответ на вопрос журналистов о возможном посещении Украины в ближайшее время, Гросси заявил, что планируют посетить Украину и Россию, поскольку необходимо поддерживать открытый канал коммуникации.