Гендиректор МАГАТЭ поделился планами по посещению России и Украины

РИА Новости: Генеральный директор МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, анонсировал свое намерение посетить Россию и Украину в ближайшее время.
Ему был задан вопрос о возможном посещении Украины в ближайшей перспективе.
В ответ на вопрос журналистов о возможном посещении Украины в ближайшее время, Гросси заявил, что планируют посетить Украину и Россию, поскольку необходимо поддерживать открытый канал коммуникации.
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