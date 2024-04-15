Гендиректор МАГАТЭ поделился планами по посещению России и Украины

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Рафаэль Гросси собирается посетить Россию и Украину

0:27
Мир

РИА Новости: Генеральный директор МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, анонсировал свое намерение посетить Россию и Украину в ближайшее время.

Рафаэль Гросси собирается посетить Россию и Украину
Фото: commons.wikimedia.org by Leo211 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Ему был задан вопрос о возможном посещении Украины в ближайшей перспективе.

В ответ на вопрос журналистов о возможном посещении Украины в ближайшее время, Гросси заявил, что планируют посетить Украину и Россию, поскольку необходимо поддерживать открытый канал коммуникации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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