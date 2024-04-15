О сокращении мер поддержки беженцев с Украины думают Польша и Германия

ФРГ и Польша начали изучать сокращение мер поддержки беженцев с Украины

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Власти Германии и Польши начали рассматривать варианты сокращения мер поддержки украинских беженцев.

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Правительство Польши уже даже разработало законопроект, который ужесточит условия предоставления им помощи. Так, с 1 июля этого года в стране будет отменена единовременная выплата в 300 злотых. Также власти Польши закроют программу по стимуляции местных, чтобы те размещали у себя переселенцев. Остальные льготы не затронут.

РИА Новости пишут, что власти ФРГ тоже призывают к ужесточению условий для мигрантов. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль ранее говорил о необходимости ускорения процесса депортации беженцев, которые не хотят устраиваться на работу.

Кстати, в Германии, где приняли свыше 1,1 миллиона украинцев, работают менее четверти беженцев, а пособия при этом составляют около €350-560 в месяц на человека.