Китайская Народная Республика твердо привержена поддержанию стабильности на международной арене и решительно выступает против риторики, наносящей ущерб ее репутации на глобальном уровне, заявил официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй в интервью РИА Новости.
Китайский дипломат подчеркнул, что Китай всегда был сторонником мира во всем мире, вносил весомый вклад в глобальное развитие и защищал существующий международный порядок. Он подчеркнул, что они приверженцы поддержания мира, стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, решительно выступающие против риторики, наносящей ущерб международному имиджу Китая.
Таким образом, китайский дипломат прокомментировал выступление японского премьер-министра Фумио Кисиды в Конгрессе США, в котором тот охарактеризовал внешнюю политику Китая как серьезный вызов не только для Токио, но и для всего международного сообщества.
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