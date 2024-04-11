Представитель посольства КНР Лю Пэнъюй прокомментировал выступление Кисиды в Конгрессе США

Посольство КНР о заявлении японского премьера: Пекин осуждает риторику, очерняющую его имидж

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Китайская Народная Республика твердо привержена поддержанию стабильности на международной арене и решительно выступает против риторики, наносящей ущерб ее репутации на глобальном уровне, заявил официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй в интервью РИА Новости.

Фото: flickr.com by Tomas Roggero from Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Китайский дипломат подчеркнул, что Китай всегда был сторонником мира во всем мире, вносил весомый вклад в глобальное развитие и защищал существующий международный порядок. Он подчеркнул, что они приверженцы поддержания мира, стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, решительно выступающие против риторики, наносящей ущерб международному имиджу Китая.

Таким образом, китайский дипломат прокомментировал выступление японского премьер-министра Фумио Кисиды в Конгрессе США, в котором тот охарактеризовал внешнюю политику Китая как серьезный вызов не только для Токио, но и для всего международного сообщества.