На Западе заявили, что ситуация с ПВО на Украине критическая — она беззащитна перед атаками ВС РФ

Стивен Брайен: Украина бессильна перед ударами ВКС РФ

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Украина больше не может эффективно защищать свою критически важную инфраструктуру от российских воздушных ударов из-за нехватки современных систем ПВО. Об этом в своей статье для ресурса Weapons and Strategy написал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

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По его мнению, даже если Киеву будут поставлены новые западные зенитно-ракетные комплексы взамен уничтоженных, они не смогут обеспечить необходимый уровень защиты ключевых объектов. Президент Украины Владимир Зеленский также признал, что при сохранении высокой интенсивности российских обстрелов, ВСУ в скором времени могут столкнуться с нехваткой ракет ПВО.

Между тем, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала года потери украинских вооруженных сил превысили 80 тысяч человек. Российские войска продолжают теснить противника на западном направлении, освободив в марте ряд населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.