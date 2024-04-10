Польская прокуратура готова закрыть дело о крушении борта №1 Ту-154

В Польше готовятся закрыть дело о крушении самолета Ту-154

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Польская прокуратура готовится закрыть дело о крушении президентского самолета, произошедшем в 2010 году под Смоленском, об этом сообщила Национальная прокуратура республики.

Фото: wikimapia by Mateusz War is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

Прошло уже 14 лет с тех пор, как произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского и его супругу.

На 25 апреля назначена встреча с потерпевшими и их адвокатами, на которой прокуратура планирует предоставить исчерпывающую информацию о ходе расследования. В сообщении прокуратуры отмечается, что из-за отсутствия сотрудничества со стороны Российской Федерации некоторые процессуальные действия не были выполнены.

Крушение польского "борта №1" Ту-154 произошло при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Несмотря на заключения польской правительственной комиссии и Международного авиационного комитета (МАК), возлагавших вину на экипаж, Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию. Эта комиссия обвиняла в катастрофе российские власти и утверждала о взрыве на борту, что привело к возбуждению уголовных дел против российских диспетчеров. Однако в декабре прошлого года новая комиссия была распущена, а польские власти отказались от обвинений в адрес России.