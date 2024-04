Скверна расползается: множественные задержания террористов ИГИЛ по всей Европе

В аэропорту Рима-Фьюмичино задержан 32-летний гражданин Таджикистана Илхом Сайрахмонзода по международному ордеру. Согласно сообщению итальянской полиции, он отправился в Сирию в 2014 году для участия в боевых действиях на стороне террористов, используя несколько поддельных документов с различными именами и датами рождения, представляясь гражданином Узбекистана или Кыргызстана.

Фото: www.hood.army.mil by армия США is licensed under находится в общественном достоянии в Соединенных Штатах.