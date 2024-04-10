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Скверна расползается: множественные задержания террористов ИГИЛ по всей Европе

По всей Европе задерживают сирийских боевиков

Мир » Европа

В аэропорту Рима-Фьюмичино задержан 32-летний гражданин Таджикистана Илхом Сайрахмонзода по международному ордеру. Согласно сообщению итальянской полиции, он отправился в Сирию в 2014 году для участия в боевых действиях на стороне террористов, используя несколько поддельных документов с различными именами и датами рождения, представляясь гражданином Узбекистана или Кыргызстана.

По всей Европе задерживают сирийских боевиков
Фото: www.hood.army.mil by армия США is licensed under находится в общественном достоянии в Соединенных Штатах.

Боевика задержали при попытке въезда с поддельными документами из Эйндховена, Нидерланды. Арест провели совместно полиция и пограничники.

За последние несколько месяцев спецслужбы разных стран Евросоюза задержали множество боевиков ИГИЛ, которые, предположительно, направлялись в крупные европейские города для подготовки терактов, сообщает издание "Акценты".

В метро Милана арестован 37-летний член ИГИЛ из Алжира, у которого обнаружили кинжал во время проверки документов.

В городе Гера, Тюрингия, была задержана группа членов ИГИЛ, планировавших теракт в Швеции: массовое расстрел полицейских и туристов возле здания парламента.

В Исни-им-Алльгой, Баден-Вюртемберг, арестован сириец, бежавший в Германию через Турцию и являвшийся "спящим агентом" для ИГИЛ.

В Памплоне, Наварра, обнаружен член ИГИЛ, который занимался агитацией и вербовкой. Еще одного боевика нашли в Барселоне, где он распространял инструкции по изготовлению бомб.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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