"И нам нужно найти публичный формат для этого": Зеленский заявил, что Украина проиграет войну

Your browser does not support the audio element.

Президент Украины Владимир Зеленский высказал опасения относительно возможного поражения страны в случае, если Конгресс США не утвердит пакет военной помощи.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International