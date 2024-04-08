"И нам нужно найти публичный формат для этого": Зеленский заявил, что Украина проиграет войну

Президент Украины Владимир Зеленский высказал опасения относительно возможного поражения страны в случае, если Конгресс США не утвердит пакет военной помощи.
По информации портала "Страна.ua", глава украинского государства подчеркнул, что без поддержки со стороны Соединенных Штатов Украина рискует потерпеть поражение в конфликте на своей территории.
"Если конгресс не поможет, Украина проиграет войну. И нам нужно найти публичный формат для этого. Если Украина проиграет эту войну, другие страны будут атакованы", — сказал он.
Ранее глава украинского государства уже обращал внимание на сложившуюся ситуацию в стране, отмечая, что невозможность Конгресса своевременно утвердить пакет военной помощи привела к серьезным трудностям для Украины.
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