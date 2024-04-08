"И нам нужно найти публичный формат для этого": Зеленский заявил, что Украина проиграет войну

Зеленский: Украина проиграет войну, если Конгресс США не разблокирует пакет помощи

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Президент Украины Владимир Зеленский высказал опасения относительно возможного поражения страны в случае, если Конгресс США не утвердит пакет военной помощи.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По информации портала "Страна.ua", глава украинского государства подчеркнул, что без поддержки со стороны Соединенных Штатов Украина рискует потерпеть поражение в конфликте на своей территории.

"Если конгресс не поможет, Украина проиграет войну. И нам нужно найти публичный формат для этого. Если Украина проиграет эту войну, другие страны будут атакованы", — сказал он.

Ранее глава украинского государства уже обращал внимание на сложившуюся ситуацию в стране, отмечая, что невозможность Конгресса своевременно утвердить пакет военной помощи привела к серьезным трудностям для Украины.