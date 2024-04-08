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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин: Китай намерен вести диалог с Россией и Украиной с целью решения конфликта

Китай подтвердил намеренье вести диалог с обоими сторонами конфликта на Украине

Мир

На брифинге, проведенном в понедельник, представитель МИД Китая Мао Нин подтвердила, что страна сохранит активное взаимодействие как с Россией, так и с Украиной в связи с кризисом на Украине.

Китай подтвердил намеренье вести диалог с обоими сторонами конфликта на Украине
Фото: www.flickr.com by Tomas Roggero is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Она комментировала возможные контакты между представителями Пекина и Киева, которые могут иметь сходство с недавним визитом министра иностранных дел России Сергей Лаврова в Китай.

Ранее РИА Новости сообщали, что Сергей Лавров прибыл в Пекин для официального визита и оставался в китайской столице до 9 апреля. Во время своего пребывания он встретился с главой МИД КНР Ван И. В ходе переговоров они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные региональные проблемы, включая кризис на Украине и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Мао Нин подчеркнула, что Китай будет искать способы содействия мирному урегулированию между сторонами, поддерживая связь с Россией и Украиной, с целью достижения политического решения кризиса в кратчайшие сроки. Она подчеркнула, что Китай всегда стремится играть конструктивную роль в установлении мира и политического разрешения конфликта.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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