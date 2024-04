Официальный представитель МИД КНР Мао Нин: Китай намерен вести диалог с Россией и Украиной с целью решения конфликта

На брифинге, проведенном в понедельник, представитель МИД Китая Мао Нин подтвердила, что страна сохранит активное взаимодействие как с Россией, так и с Украиной в связи с кризисом на Украине.

Фото: www.flickr.com by Tomas Roggero is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic