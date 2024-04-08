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Федеральное управление гражданской авиации США собирается расследовать инцидент с самолетом Boeing 737-800

В США расследуют обстоятельства инцидента с двигателем самолета Boeing 737-800

1:10
Мир

Согласно сообщению, опубликованному в газете Financial Times, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) проведет расследование инцидента, произошедшего с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines во время полета.

В США расследуют обстоятельства инцидента с двигателем самолета Boeing 737-800
Фото: wikimedia.org by Acefitt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Как отмечается, во время рейса из Денвера в Хьюстон часть обшивки одного из двигателей самолета отвалилась, что вынудило экипаж совершить экстренную посадку.

Представители FAA заявили, что намерены тщательно изучить причины произошедшего происшествия. Компания Southwest Airlines также сообщила о своем намерении сотрудничать с регулятором в ходе расследования данного инцидента.

Стоит отметить, что подобные ситуации с отслаиванием обшивки двигателей на самолетах Boeing 737 происходят не впервые. Ранее Национальный совет по безопасности на транспорте США уже проводил расследования по аналогичным случаям, выявляя конструктивные недостатки, требующие устранения. Несмотря на предпринимаемые меры, проблема до сих пор остается актуальной, что вызывает обеспокоенность экспертов в области авиационной безопасности.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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