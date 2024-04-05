Украинский премьер-министр после слов Сырского заявил, что мобилизация на Украине будет выполняться более мягко, чем планировалось ранее

Шмыгаль: мобилизация в ВСУ будет происходить более мягко, чем планировалось ранее

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация в стране будет осуществляться более мягко, чем планировалось ранее. По его словам, после смены главнокомандующего и проведения аудита в вооруженных силах, стало понятно, что Украине не нужно столько военных в данный момент, поэтому мобилизация будет значительно тише и мягче.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Шмыгаль выразил уверенность, что в этом году Украина выполнит все задачи по мобилизации. Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский сообщал, что после пересмотра внутренних резервов, запрос на мобилизацию 500 тысяч человек был значительно уменьшен, хотя точные цифры не были озвучены.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский ранее обращался к командованию с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек из-за нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации. Зеленский требовал от Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.

На Украине с начала российской специальной военной операции введен режим военного положения, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. Ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Кроме того, Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что свидетельствует об огромных потерях в ВСУ.