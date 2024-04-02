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Роберт Кеннеди-младший считает, что Джо Байден представляет большую угрозу для Америки, чем Дональд Трамп

Кеннеди-младший считает, что Байден большая угроза для США, чем Трамп

0:53
Мир

Роберт Ф. Кеннеди-младший, который намеревается участвовать в выборах президента Америки как независимый кандидат, заявил, что Джо Байден может быть более опасен для демократии Америки, нежели его оппонент Дональд Трамп.

Кеннеди-младший считает, что Байден большая угроза для США, чем Трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Кеннеди-младший сказал, что Байден использует власть, чтобы усмирить тех, кто критикует его политику. Он намерен заставить владельцев соцсетей дать доступ правительству к их порталам в корыстных целях. По мнению Кеннеди-младшего, нынешний президент Америки — первый глава государства, который намерен воспользоваться собственной властью, чтобы надавить на спецслужбы и использовать их в политической гонке.

Напомним вам, что ранее политик заявлял, что команда Дональда Трампа делала ему предложение о назначении на пост вице-президента, но он отказался. Трамп это заявление назвал ложным.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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