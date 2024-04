Роберт Кеннеди-младший считает, что Джо Байден представляет большую угрозу для Америки, чем Дональд Трамп

Your browser does not support the audio element.

Роберт Ф. Кеннеди-младший, который намеревается участвовать в выборах президента Америки как независимый кандидат, заявил, что Джо Байден может быть более опасен для демократии Америки, нежели его оппонент Дональд Трамп.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license