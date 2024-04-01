Ван Вэньбинь сказал, что действия филиппинских властей в регионе ЮКМ не повлияют на суверенитет и не отразятся на интересах Китая

Ван Вэньбинь, который является официальным представителем МИД КНР, заявил, что меры Филиппин в регионе Южно-Китайского моря не коснутся на независимости страны и не отразятся на её интересах в ЮКМ.
Вэньбинь отметил, что никакая политика, проводимая филиппинской стороной в регионе ЮКМ, не сможет затронуть суверенитет Китая и не повлияет на его права и интересы в море.
Политик уточняет, что власти Пекина надеются на то, что Манила не пойдет наперекор своим обязательствам и будет следовать согласно взаимопониманию, которое достигли власти Китая и Филиппин. Он предложил решать все споры переговорами и призвал воздержаться от провокаций.
Вэньбинь заявил, что Филиппины несут долю ответственности за то, чтобы сохранить мир и стабильность в регионе ЮКМ.
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