Ван Вэньбинь сказал, что действия филиппинских властей в регионе ЮКМ не повлияют на суверенитет и не отразятся на интересах Китая

МИД КНР заявил, что действия Филиппин не отразятся на суверенитете Китая

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Ван Вэньбинь, который является официальным представителем МИД КНР, заявил, что меры Филиппин в регионе Южно-Китайского моря не коснутся на независимости страны и не отразятся на её интересах в ЮКМ.

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Вэньбинь отметил, что никакая политика, проводимая филиппинской стороной в регионе ЮКМ, не сможет затронуть суверенитет Китая и не повлияет на его права и интересы в море.

Политик уточняет, что власти Пекина надеются на то, что Манила не пойдет наперекор своим обязательствам и будет следовать согласно взаимопониманию, которое достигли власти Китая и Филиппин. Он предложил решать все споры переговорами и призвал воздержаться от провокаций.

Вэньбинь заявил, что Филиппины несут долю ответственности за то, чтобы сохранить мир и стабильность в регионе ЮКМ.