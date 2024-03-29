Сергей Лавров заявил, что Швейцария работает над обелением "формулы мира" Зеленского

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Лавров: Швейцария использует приманку для обсуждения "формулы мира"

3:26
Мир

Согласно заявлению главы российского МИД Сергея Лаврова, Швейцария использует отдельные невинные на первый взгляд пункты "формулы мира" Владимира Зеленского, касающиеся продовольственной, энергетической и ядерной безопасности, в качестве приманки для привлечения стран на встречу в рамках "копенгагенского формата".

Лавров: Швейцария использует приманку для обсуждения "формулы мира"
Фото: commons.wikimedia.org by English: Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0

Цель этой акции — убедить государства поддержать украинскую "формулу" целиком или хотя бы выразить готовность обсуждать ее отдельные положения.

Лавров напомнил, что "формула Зеленского" включает требования об уходе России из Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, что, по словам министра, спровоцирует геноцид мирного населения этих регионов.

По мнению главы МИД РФ, якобы "невинные" пункты формулы, связанные с безопасностью в различных сферах, используются швейцарской стороной исключительно в качестве "антуража" для привлечения стран под предлогом обсуждения этих вопросов. Однако истинная цель — склонить государства к поддержке украинской инициативы в целом.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что встречи в "копенгагенском формате" себя дискредитировали и зашли в тупик, подчеркивая нежелание России участвовать в подобной конференции по Украине в Швейцарии даже при наличии официального приглашения.

В январе текущего года, во время встречи с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева при выстраивании двусторонних отношений. Спустя месяц официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" в урегулировании конфликтов для России исчерпан.

Россия неоднократно выражала готовность к переговорам по разрешению ситуации на Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на диалог с Москвой. При этом западные страны призывают Россию к переговорам, демонстрируя свою готовность, но игнорируют постоянные отказы Украины от дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее в Кремле заявляли, что в настоящий момент предпосылок для перехода ситуации вокруг Украины в мирное русло нет. Абсолютным приоритетом для России является достижение целей специальной военной операции, что на данном этапе возможно лишь военным путем. Переход к мирному урегулированию может состояться только при условии учета реальной ситуации на местах и новых геополитических реалий. Требования Москвы хорошо известны.

Несмотря на то, что Швейцария не входит в ЕС и НАТО, Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года. Швейцарские власти заблокировали российские частные активы на сумму 8,8 млрд долларов, а крупнейший банк страны Credit Suisse заморозил более трети российских активов в стране — 17,6 млрд франков (свыше 19,7 млрд долларов). Правительство Швейцарии также сообщило о блокировке около 7,4 млрд франков активов Центробанка РФ и выразило готовность участвовать в международных дискуссиях о возможной конфискации замороженных российских государственных активов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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